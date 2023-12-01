Kocaeli'de Gazeteciler İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

Kocaeli'de gazeteciler, İsrail'in meslektaşlarına yönelik saldırılarına karşın kamera, mikrofon ve fotoğraf makinelerini yere bırakarak protesto etti.

Kocaeli'de gazeteciler, İsrail'in meslektaşlarına yönelik saldırılarını protesto etti. İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan gazeteciler, "İsrail gazetecileri öldürerek gerçekleri susturamaz" yazılı pankart açtı. Gazeteciler, meslektaşlarına yönelik yapılan saldırıları protesto etmek amacıyla kamera, mikrofon ve fotoğraf makinelerini yere bıraktı. Basın açıklaması yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan, "İsrail'in on yıllardır Filistin halkına yapmış olduğu zulüm, son günlerde gözlerimizin önünde yaşananla birlikte artık tahammül sınırlarını aşan duruma gelmiştir. Kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların yani herhangi savaşın, çatışmanın tarafı olamayacak olanların katledildiği bu insanlık dışı saldırılara son verilmesi hepimizin en büyük arzusu ve arayışıdır. Her gün hepimiz kendimize göre bu katliamı protesto ediyor ve karşı çıkıyoruz" diye konuştu.

"İsrail'in yapmış olduğu katliamlara karşı asla kayıtsız kalmayacağız"

"İsrail'in katliamları başladığından 21 Kasım'a kadar 4'ü kadın olmak üzere 60 basın mensubunun da öldürüldüğünü yine üzülerek ifade etmek isterim" diyen Kaplan, "Bizler, basın mensupları olarak uluslararası anlaşmaların koruma ve gözetimi altında her koşulda haber alma hürriyeti çerçevesinde çalışırız. Uluslararası hukuku tanımadan İsrail'in basın mensuplarına uyguladığı bu kitlesel kıyımı, katliamı nefretle kınadığımızı haykırmak istiyoruz. Elbette çoluk çocuk demeden, hak hukuk dinlemeden katliam yapan İsrail, basın mensupları için de benzeri şeyleri yapmaktan çekinmemektedir. Bu kural tanımaz, arlanmaz ve alçak zihniyet için ne söylesek yetersiz, az kalacak. Ancak bütün gözlerin görmez, kulakların duymaz olduğu bu dönemde İsrail'in yapmış olduğu katliamlara karşı asla kayıtsız kalmayacağız. Bizler kör ve sağır olmadığımızı, barış ve insanlıktan, hak ve hukuktan yana olduğumuzu burada bir kez daha haykırıyor, İsrail'in yapmış olduğu katliamları bir daha olmamak üzere sonlandırmaya çağırıyoruz. İsrail'in katliamlarına maruz kalıp hayatlarını kaybeden masumlara, basın mensuplarına rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu katliamın, kıyımın bir an evvel sonlandırılmasını bütün kalbimizle diliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ