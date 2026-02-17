Haberler

KKTC'de mecliste "su" krizi

Güncelleme:
KKTC Meclisi'nde bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars'ın konuşmasını uzatması üzerine Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, kürsüye gelerek bayrağına su doldurdu. Baybars, Çavuş'un ciddiyetsizliğini eleştirerek Meclis konuşmalarının önemine vurgu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Meclis Genel Kurulu'nda Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın konuşmasını uzatması üzerine Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, milletvekiline kürsüde su doldurarak, "Ağzınız kurumuştur" dedi.

KKTC Meclisi Genel Kurulu'nda fiber optik altyapı protokolünün onaylanmasına ilişkin görüşmeler sürerken su krizi yaşandı. Muhalefet ve bağımsız milletvekilleri genel oylamaya geçilmemesi için kürsüde uzun süre söz alırken, Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın konuşmasına Tarım Bakanı Çavuş Kelle tarafından müdahale edildi. Tarım Bakanı Kelle, Baybars'ın konuşmasının 24'üncü dakikasında kürsüye gelip bardağına su doldurarak, "Ağzınız kurumuştur" dedi. Konuşmasının henüz 25. dakikasında olduğunu söyleyen Baybars ise, "Sayın Hüseyin Çavuş dinliyor ama belli ki umurunda değil. Biz vakit geçirmek için konuşmuyoruz. Topluma yaptığınız kötülükleri toplum bilsin diye konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Baybars, ayrıca Bakan Çavuş'u "ciddiyetsiz" olarak nitelendirerek, meclis kürsüsündeki konuşmaların ciddiyetle dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Baybars'ın konuşması 2 saati aşkın süre devam etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
