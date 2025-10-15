Haberler

KKTC Meclisi'nden İki Devletli Çözüm Kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, 'Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm' önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Öneri, iktidar partileri ve bir bağımsız milletvekili tarafından desteklendi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin, 'Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm' konulu karar önerisinin oy çokluğuyla kabul edildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda daha önce komiteden geçen 'Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm' konulu karar önerisi için oylama yapıldı. Genel Kurul'da oylanan önerinin, iktidardaki Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu'nun verdiği 29 oy ile kabul edildiği aktarıldı. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekillerinin oylamaya katılmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
