KKTC Meclisi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, İsrail'in Gazze başta olmak üzere tüm Filistin'de sivil halka ve hastanelere yönelik saldırılarını kınayan bir deklarasyon yayımladı. Deklarasyonda, İsrail'in terör, şiddet ve hastaneleri hedef alarak yaşam hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler ile bağımsız milletvekilleri, ortak deklarasyon yayımlayarak İsrail'in Gazze başta olmak üzere tüm Filistin'de sivil halka ve hastanelere yönelik saldırılarını kınadı.

Cumhuriyet Meclisinde sandalyeye sahip Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile iki bağımsız milletvekilinin imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, " İsrail'in, Filistin topraklarında, özellikle Gazze'de sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı terör, şiddet ve özellikle hastaneleri hedef alarak en temel insan hakkı olan yaşam hakkını ihlale yönelik girişimleri vahim bir boyut kazanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Gazze ve çevresinde, İsrail güvenlik güçlerinin her türlü ateşli silah ve bombalarla gerçekleştirdiği saldırıların bebek ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda masum Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olduğu hatırlatılan deklarasyonda, şunlar kaydedildi:

"Saldırılarında ayrım gözetmeyen ve sivilleri de hedef alan İsrail savaş uçakları, bölgedeki hastaneleri de bombalamakta, birçok hastanenin tahliye edilmesi için de baskı yapmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi olarak bu zulmü ve hukuk tanımazlığı şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde alınan 'Gazze'de kalıcı insani ateşkes' çağrısı kararına tam destek verdiğimizi ve bütün BM üyesi ülkelerin bu çağrının arkasında kararlılıkla durması gerektiğini belirtiyoruz."