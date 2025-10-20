Haberler

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli
Güncelleme:
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli
KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman kazanırken ülkede yayın yapan bir televizyon kanalındaki diyalog büyük tartışma yarattı. Gazeteci Serhat İncirli "Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata, bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman zaferle çıktı. Erhürman, oyların %62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi. Bağımsız aday Ersin Tatar ise %35,81 oy oranında kaldı.

"BENİM YETKİM OLSA 'BU ADAMI ALIN BURADAN' DERDİM"

Seçim gecesi KKTC'nin yerel televizyon kanallarından Sim TV'de yayınlanan Seçim Özel programında, gazeteci Serhat İncirli'nin sözleri büyük yankı uyandırdı. İncirli canlı yayında yaptığı açıklamada " Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Benim yetkim olsa 'persona non grata, bu adamı alın buradan' derim" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu ise bu sözlere "Kesinlikle" diyerek destek verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İncirli'nin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, gazetecinin sözlerine sert tepki gösterdi.

Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Gazeteci sonuna kadar hakli büyük elciler görevlerini yapmali ulkelerin siyasi yönetimlerine karisamazlar elestirenlere soruyorum Fransa büyük elçisi kalkıp bizim siyasetimizi yonlendirmeye calissa ne yapardınız

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme99
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkartalsinan304:

niye sen fıransaya bağlı bi ülkemisin sen fıransız olabilsin ama ülke fıransaya bağlı değil

yanıt41
yanıt5
Haber Yorumlarıfistikelikuruyemis:

Sıctgm bk beni begenmiy

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMihrali:

türkiye olmasa bunlar donunu bile toplayamazlar. bu adamın kafa kırık.

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

keşke yunan galip gelseydicinin kıbrıs versiyonu nasıl kurtuluş savaşıyla ülkemizi kurtaran Atatürke dil uzatan düşmanları ülkeye sokanları öven hainler varsa şu an benzeri olay kıbrısta oluyor hepsi için diyemem ama içlerinden bir kısmı kesinlikle Türkiyeyi istemiyor

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAta_Mete:

Büyükelçinin görevi nedir.,Metin Feyzioğlu neden geri çekildi,bu elçi neden görevlendirildi.,KKTC'de olup bitenleri halk görmüyormu? Adam bu "Elçi" diyor,eğip bükmeye gerek yok!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
