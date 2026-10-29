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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Abbas'ın GKRY ziyaretini üzüntüyle karşıladı

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KKTC Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyaretine tepki gösterdi. Bakanlık, GKRY lideriyle görüşmede Kıbrıs meselesinin ele alınacağını not ettiklerini, ziyaretin Kıbrıs Türk halkınca üzüntüyle karşılandığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gerçekleştireceği ziyarete tepki göstererek, "Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilecek bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne gerçekleştireceği ziyareti ve ziyaret kapsamında GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşmede Kıbrıs meselesinin de ele alınacağının açıklanması tarafımızca dikkatle not edilmiştir" denildi.

Kıbrıs Türk halkının Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkına ve meşru mücadelesine verdiği desteğin vurgulandığı açıklamada, iki halk arasındaki tarihi dayanışmaya dikkat çekildi. Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkı, öteden beri Filistin halkının kendi geleceğini tayin hakkını ve meşru mücadelesini yürekten desteklemektedir. Bu güçlü tarihi dayanışma doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve hassasiyetlerinin dikkate alınması yönündeki beklentimizi vurgulamak isteriz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ada'da iki ayrı halk ve iki ayrı fevlet bulunduğu gerçeği ışığında Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak gerçekleştirilen bu ziyaret, Kıbrıs Türk halkı tarafından üzüntüyle karşılanmıştır" denildi.

Filistin halkı ve yönetimiyle diyaloğa açık olunduğu belirtilen açıklamada, "Dost Filistin halkı ve yönetimi ile diyaloğa ve karşılıklı anlayışa her zaman açık olduğumuzu belirtir, temaslarımızın bu doğrultuda gelişmesi yönündeki beklentimizi bir kez daha ifade etmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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