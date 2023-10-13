KKTC'de Sahte Reçete Soruşturması: Eski Başbakan ve Eczacı Tutuklandı

KKTC'de eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Doktor Sibel Siber ve Eczacı Gizem Karagözlü sahte reçete soruşturması kapsamında hakim karşısına çıktı. Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.

KKTC'de gündemi sarsan sahte reçete skandalında soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Doktor Sibel Siber dün polis tarafından gözaltına alındı. Siber ile gözaltına alınan Eczacı Gizem Karagözlü bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Polis tarafından mahkemeye ilişkin yapılan açıklamada, 11 Ekim'de tutuklanan zanlılardan Sultan Doğan Eczanesi'nin sahibi Gizem Karagözlü'nün Ocak-Ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gönderdiği 2 bin 537 adet reçetenin bin 388 tanesinin Sibel Siber tarafından yazıldığı belirtildi. Siber'in yalnızca Ağustos ayından aynı eczaneye 313 reçete yazdığı ifade edilen açıklamada, Karagözlü'nün sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden ilk etapta 18 tanesinin sahte olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, 12 Ekim'de zanlı Karagözlü'nün eczanesinde arama yapıldığı, 109 adet kupürü kesilmiş ilaç bulunduğu, bir adet laptop, bir adet bilgisayar kasası, cep telefonu ve ajandaya el konulduğu ifade edildi. Polis, Karagözlü'nün ifadesinde ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için bazı reçetelere işlem yaptığını ve çalıştığı doktorlara reçete başına 30 TL ödeme yaptığını söylediğini açıkladı.

"Sahte reçete başına 25 lira aldı"

Polis Mehmet Manaş yaptığı açıklamada, Doktor Sibel Siber'in Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 2 bin 745 reçete yazdığını aktardı. Siber'in evinde yapılan aramada, 2 adet laptop ve cep telefonuna el konulduğunu belirten Manaş, Sibel Siber'in yazdığı 13 reçetede sahtecilik yapıldığının tespit edildiğini söyledi. Manaş, Siber'in yazdığı tespit edilen sahte 13 reçete ile ilgili ifade aldıklarını, bir hastanın zanlıya muayene olduğunu söylediğini, 6 kişinin muayene olmadığını, 4 kişinin adına yazılan reçetelerde yazan ilaçların bir kısmını aldığını, bir kişinin ise adına yazılan reçetedeki ilaçların hiçbirini almadığını söylediğini aktardı. Manaş, Siber'in ihtiyacı olan insanlara yardım etmek için bazı tanıdıklarını görmeden ve eczacı yönlendirmesi ile reçete yazdığını ve reçete başına 25 lira aldığını kabul ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep ederken, Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç polisin talebini onadı.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi'ni sahte reçetelerle zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 13 Eylül'de başlatılan soruşturma kapsamında doktor, eczacı, eczane çalışanları ve KKTC vatandaşlarının aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklanmıştı. - LEFKOŞA