KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre Malatya'da

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin Malatya'ya olan etkileri hakkında bilgiler aktaran Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vahap Erdem, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve şahsım adına Malatya'mızda sizleri ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Anadolu'yu, Anayurt yapan Destan Şehir Malatya'mızdan, Yavru Vatan Kıbrıs'a kucak dolusu sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Malatya, en çok etkilenen iller arasındaydı. Bin 246 şehit verdik; 6 bin 400 yaralımız vardı. Yaklaşık 36 bin yıkılacak ağır hasarlı bina oluştu. Depremden sonra Valiliğimiz, 2. Ordu Komutanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte ciddi anlamda bir Koordinasyon Merkezi oluşturduk. İtfaiye Daire Başkanlığımızı, Koordinasyon Merkezi olarak belirlemiştik. Tüm acil çağrıları tek birimde yönetmeye çalıştık. Depremden hemen sonra yaklaşık -17, -20 derecelere varan bir soğukluk vardı. Birinci depremden sonra vatandaşlarımızı tahliye etmemiz söz konusuydu. Bunların 101 binini hava yoluyla, 120 binini kara yoluyla, 70 binini depremin üçüncü gününden itibaren demiryoluyla, 30 binini feribotla, özel araçlarla birlikte yaklaşık 357 bin vatandaşımızın il dışına tahliyesini sağladık" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda acil eylem planının yaklaşık 1-2 yıl önceden hazırlandığını belirten Erdem, "Depreme biraz hazırlıklıydık. Yıkımın çok olduğu, fakat ölümün az olmasının sebeplerinden biri de bu acil eylem planını o anda devreye almamızdı. Birinci depremden hemen sonra yaşam merkezlerimizi, fuar merkezlerimizi, kültür merkezlerimizi, parklarımızı tamamen vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Bu süreçte Belediyemize bağlı şirketlerden BELSOS'ta ücretsiz yemek dağıtımını, MEGSAŞ Ekmek Fabrikamızda ücretsiz ekmek dağıtımını gerçekleştirdik. Yine bize bağlı olan Esenlik marketimizde ücretsiz gıda dağıtımını sağladık. Bizim avantajımız birinci depremden sonra Malatya'da Organize Sanayi Bölgesi'nin yıkıma uğramamasıydı. Aynı gün yaklaşık 150-200 bin vatandaşımızın Organize Sanayi Bölgelerinde barınmaları sağlandı. Şu anda da Belediyemiz, Valiliğimiz, 2.Ordu Komutanlığımız ve hükümetimizle sürekli istişare halindeyiz. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, Malatya'mıza 4 kez ziyarette bulundular. 2 tane Bakanımız, Bölge Bakan Koordinatörü olarak görev aldı. Belediye Başkanlarımız, Valilerimiz, Kaymakamlarımızla birlikte Malatya'da ciddi anlamda iyi bir ekiple, iyi bir çalışma yürütüldü. Şu anda yaklaşık 74 konteyner kentte 31 bin konteyner kurulumunu sağlamış durumdayız. Yaklaşık 112 bin vatandaşımız konteynerlerde barınmakta. Bu konteyner kentlerin tüm altyapısını Belediyemizin bütçesi ve imkanlarıyla yaptık. MASKİ ve MESTON ciddi anlamda katkı sağladılar. Bu sürece kadar sizin de göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Depremin büyük bir felaket olduğunu ifade eden KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı konuşmada, "Deprem büyük bir felakettir, fakat depreme karşı daima hazırlıklı olmak lazım. Depremlerden ibret almamız gerekir. Acı düştüğü yeri daha fazla yakar; ama bu acı, Türk Milletini çok yakmıştır. Türkiye'yi çok yakmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de çok yakmıştır. Deprem bölgesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarımız vardı. Voleybol takımımız Adıyaman'daydı oradaki otelde 25'i çocuk olmak üzere 35 Kuzey Kıbrıs Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Acı kolay unutulmuyor, birçok aile perişan oldu. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inanıyorum ki bu sıkıntılar tez zamanda atlatılacak ve yeniden istikrar sağlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, Malatyalı kardeşimiz çok var. Malatya tarihi bir şehir Battalgazi'nin şehridir. Bu şehirde yaşamış ve Türk tarihine yön vermiş, Türk tarihine damga vurmuş olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Depremden dolayı şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Hep birlikteyiz, biriz, beraberiz ve hep birlikte Türk Milletiyiz" ifadelerini kullandı.

İl dışında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Gürkan telefon görüşmesinde, "Belediyeler Birliğinin toplantısına katılmak üzere il dışına çıkmam gerekiyordu. Bu nedenden dolayı sizlerle bir araya gelemedik. Sizleri Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. İleriki bir zamanda tekrar görüşmek dileğiyle" dedi.

Başkan Gürkan'ın konuşmalarına ithafen KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise, "Gönüllerimiz bir, davamız bir, inancımız bir, ülkümüz bir. Hepimiz biriz, beraberiz, hep birlikte Türk Milletiyiz. Sizleri seviyoruz. İnşallah bir dahaki sefere görüşürüz" diye konuştu. - MALATYA