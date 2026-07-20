KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı resepsiyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanlığında resepsiyon düzenlendi.

KKTC'de Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri ile kurum ve kuruluş temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberlerindeki heyet katıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı