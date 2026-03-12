KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından birlikte, Milli Badminton oyuncusu Nehir Deniz için düzenlenen törene katıldılar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kabul etti.
, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Bakan Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman ve Bakan Bak beraberindeki heyetle, Milli Badminton oyuncusu Nehir Deniz için hazırlanan törene geçti. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı