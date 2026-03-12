KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kabul etti.

, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Bakan Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman ve Bakan Bak beraberindeki heyetle, Milli Badminton oyuncusu Nehir Deniz için hazırlanan törene geçti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı