KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Selçuk Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin burnunun dibindeki milli meselenin yönetilebilmesi için Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devletinin yaşayabilmesi ve güçlenebilmesi, bütün Türk dünyası için çok önemlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin burnunun dibindeki milli meselenin yönetilebilmesi için Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devletinin yaşayabilmesi ve güçlenebilmesi, bütün Türk dünyası için çok önemlidir." dedi.

Tatar, Konya'daki programları kapsamında Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılan Tatar, ardından Selçuk Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne geçti.

Tatar, üniversitenin Alaaddin Keykubat Yerleşkesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda KKTC'nin Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

KKTC'nin geçmişten bugüne kadar yaşadığı tarihi olaylara ve önemli gelişmelere değinen Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği her yerde KKTC'den, buradaki Türk halkına yapılan zulümden bahsetmekte ve artık buradaki Türk hükümetinin tanınması gerektiğini söylemektedir." diye konuştu.

Tatar, bunun milli bir mücadele, Doğu Akdeniz'deki egemenlik, huzur ve güvenlik için önemli olduğunu belirtti.

"KKTC, Türk dünyasının bir parçasıdır"

Doğu Akdeniz başkalarının eline geçtiği anda Türkiye'nin güvenliğinin tehdit altında olacağına dikkati çeken Tatar, şunları kaydetti:

"Biz, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlayabilecek zihniyetle mücadelemize devam ediyoruz. Türkiye'nin burnunun dibindeki milli meselenin yönetilebilmesi için Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk devletinin yaşayabilmesi ve güçlenebilmesi, bütün Türk dünyası için çok önemlidir. Bütün dünyaya karşı KKTC'nin bekası için, oradaki Türk halkının geleceği için verdiğim mücadelede inanın ki Türkiye'nin menfaatleri için oralarda göğsümü siper ederek büyük bir onurla savaşıyorum. KKTC, Türk dünyasının bir parçasıdır."

Programda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Aksoy tarafından Cumhurbaşkanı Tatar'a fahri doktora diploması verilerek cübbe giydirildi.