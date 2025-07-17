KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM ile Kıbrıs Toplantısına Katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM ile Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Formatlı Gayrıresmi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty de yer alıyor.

İki oturum şeklinde yapılacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın TSİ 00.00'da BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tatar, toplantı öncesi ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. - NEW YORK