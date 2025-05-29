KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Yerlikaya'yı kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının KKTC'yi hedef alan saldırılarına ilişkin, "Biz Kıbrıs'ta nihai anlaşmaya hizmet etmeye çalışırken Rum tarafının gerçekleştirdiği saldırıların bir izahı yok" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC temasları kapsamında ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanlığını ziyaret etti. Bakan Yerlikaya'yı makamında kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yerlikaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizlerle olan münasebetimiz bizler için çok değerli ve önemli. Sizin KKTC'ye yönelik yaptığınız çalışmalar ve gösterdiğiniz yakınlık, KKTC'nin güvenliği ve bekası için buradaki halkın uluslararası alanda karşılaştığı haksızlıklardan dolayı meydana gelen sıkıntıların giderilmesi için sizlerin katkılarının çok önemli olduğunu da tekrar belirtmek istiyorum" dedi.

Tatar'ın kabulü için şükranlarını sunarak sözlerine başlayan Bakan Yerlikaya, yeni KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine değinerek, "Bu muhteşem eser gerçekten KKTC'ye çok yakışmış, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ekrandan göründüğünden çok daha güzel görünüyor" dedi.

Yerlikaya, Tatar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın selamlarını ileterek, "Kıymetli Bakanımız ile yakın zamanda Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı'nda 2. İçişleri Bakanları Buluşması'ndaydık. Çok güzel, çok verimli bir toplantı oldu. Evrakta gözlemci olsa da bizatihi kıymetli meslektaşımızın da orada katkıları ve sunumları bizim için önemliydi. Bugün de yine sizin liderliğinizde inşallah göçle ilgili çok önemli bir adım atılacak" ifadelerini kullandı.

"Göçe hedef ülke olmaktan, transit rota olmaktan çıktık"

Yerlikaya, düzensiz göç konusuna ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımıza olan kararlı desteğiyle çekim gücü olmaktan şükürler olsun ki çıktık. Göçe hedef ülke olmaktan, transit rota olmaktan çıktık. Bütün işaretler bunu gösteriyor. Bütün dünya devletlerinin de arzu ettiği düzenli göçte de çekim gücü olmak istiyoruz. Daha fazla turist, daha fazla uluslararası öğrenci, gelen ziyaretçilerle sağlık ve benzeri konularla ilgili yatırımlarda da çok iyi bir noktaya gidiyoruz. Düzensiz göçle mücadelede aynı şekilde hem insani hem vicdani hem medeniyet değerlerimizin bize vermiş olduğu kodlar, bütün bunları yaparken tabii hukuk, uluslararası hukuk, kamu düzeni ve güvenliğinle de asla taviz vermeyen bir duruşla bu işi yönetiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olduğu gibi buradaki kendi kardeşlerimize de, sizin liderliğinizde, sizin azminiz, kararlılığınız, bakanlığınıza olan desteğinizle birlikte inşallah bugünkü açılacak olan bu merkez sayesinde düzensiz göçle mücadelede fevkalade hayırlı işler yapılacağına inanıyoruz. Zaten bugün de teşviklerinizle burası açılacak" açıklamasını yaptı.

Bir kez daha söz alan Tatar, Rum tarafının Güney Kıbrıs üzerinden ülkeye gelerek kuzey tarafına geçmek isteyen turistleri engelleyerek AB yasalarına aykırı şekilde davrandığını, KKTC'ye turizm faaliyetleri üzerinden saldırıda bulunduğunu dile getirdi. Tatar, "Üniversitelerimizi itibarsızlaştırmak için dünyanın çeşitli merkezlerinde propagandalar uygulamışlar. Mülk meselesiyle alakalı olarak uluslararası hukuka meydan okumak suretiyle 20 yıl kadar önce Taşınmaz Mal Komisyonu kurdular. Bu Taşınmaz Mal Komisyonu, uluslararası ve aynı zamanda Avrupa Birliği İnsanlara Mahkemesi'nin onayıyla birtakım başka mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmış. Bir Rum bu tarafta mal bırakmışsa oraya başvurmak suretiyle gerek tazminat, gerek takas, gerek iade şeklinde bir çare üretilmesine göre binlerce karar üretilmiş. Bu kurumun etkinliğinin arttırılması için de çabalarımız sürüyor. Şu ana kadar 600 milyon sterline kadar ödemeler yaptık ve bu ödemeler devam ediyor" dedi.

Gelecekte Güney tarafından Rum liderlerin KKTC'deki vatandaşları eski Rum mallarını kullanması sebebiyle tutuklama emri çıkartabileceği riskinden bahseden Tatar, ülkedeki huzurun ve her türlü yatırımın saldırı altında olduğunu belirterek, bu saldırılara karşı alınacak olan önlemlerin gündemde olduğunu belirtti.

"Bu atmosferi baltalamak izahı mümkün olmayan bir gelişme olmuştur"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Meclis Başkanımız ile de konuşarak, ana vatan Türkiye ile de istişare ettikten sonra bütün gelişmeleri değerlendirip meclisten tek bir ses çıkmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullanarak, KKTC'nin karşı karşıya kaldığı haksızlığın uluslararası meydanda da kabul görmemesi gerektiğini vurguladı. Tatar, "KKTC'ye yapılan saldırının hiçbir uluslararası camia tarafından da onay göreceğini düşünmüyorum. Yapılan çok büyük haksızlıktır ve uluslararası camianın rahatsızlık duyacağı bir durumdur" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cenevre'de katıldığı toplantıları işaret ederek, yeni bir atmosferden bahsedildiğini dile getiren Tatar, "Bu yeni atmosferin gelişebilmesi için çeşitli farklı konularda işbirliğinin yapılması, ona göre geleceğe yapılacaklara güçlü zemin hazırlayarak Kıbrıs'ta nihai anlaşmaya hizmet için çalışma yapılırken, böyle bir saldırı ile bu atmosferi baltalamak izahı mümkün olmayan bir gelişme olmuştur" dedi. - LEFKOŞA