KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Oyunu Kullandı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, oyunu Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu'nda 157 numaralı sandıkta kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile oyunu, Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu'nda 157 numaralı sandıkta kullandı. Tatar, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Ersin Tatar, KKTC'de Türkiye'nin desteğiyle çok büyük yatırımlar yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya KKTC'yi duyurduğunu bildirdi.

Tatar, sandıklarda görev alan herkese teşekkür ettiğini de belirterek, "Vatandaşlarımız oylarını kullansın ve irade ortaya çıksın, geleceğimizi tayin etme ve geleceğimize yön vermek için halkımız oy kullansın, demokrasi ve devlete bağlılık için, iradenin ortaya çıkması adına oyunuzu kullanın" dedi.

