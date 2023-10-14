KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü

- Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temasları kapmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk dünyası halkları arasındaki tarihsel bağa dayalı ilişkilerin genişlemesi ve Azerbaycan-Kıbrıs arasında insani, kültürel, eğitim ve spor alanlarında işbirliğinin genişletilmesi için fırsatların bulunmasından duyulan memnuniyet dile getirildiği belirtildi. Açıklamada, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde gözlemci üye olarak faaliyetlerinden bahsedilen görüşmede KKTC'nin uzun zamandır Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve İslami İşbirliği Teşkilatı gözlemci statüsüne sahip olduğu ve bu nedenle TDT'de KKTC'nin gözlemci statüsüne sahip olması oldukça mantıklı olduğu ifade edildi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tam olarak sağladığı için Aliyev'i tebrik eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakü'de Kuzey Kıbrıs Kültür Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden memnuniyetini ifade etti ve Aliyev'e oluşturulan koşullar için teşekkür etti.

Turizm, bilim, eğitim ve öğrenci değişimi alanlarında işbirliği konularının ele alındığı görüşmenin sonunda Tatar tarafından Aliyev'e hediye taktim edildi.