Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Tatar, Afyonkarahisar'ın önemini vurgulayarak, Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı'nın her zaman bu şehirde anıldığını belirtti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Programı çerçevesinde Afyonkarahisar Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Mehmet Zeybek ile bir araya geldi. Burada açıklamalarda Cumhurbaşkanı Tatar şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar bizler için çok önemli bir şehir. Atatürk'ümüzün Büyük Taarruz emrini verdiği yer. Geçen Ağustos ayında 101. Yılını kutladığımız Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı her zaman Afyonkarahisar ve Kocatepe'de anılmaktadır. Bu anlamda Afyonkarahisar bizim için önemli bir şehirdir".

Açıklamaların arından Başkan Zeybek, Cumhurbaşkanı Tatar'a hediye takdim etti. - AFYONKARAHİSAR