KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum lider Hristodulidis görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile Rum Lider Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi. Erhürman ve Hristodulidis'i, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne karşıladı. Ara bölgede, Diagne'nin resmi konutunda yerel saatle 11.10'da başlayan görüşme taklaşık 2 saat sürdü.

Üçlü görüşmenin ardından Holguin yazılı bir açıklama yaptı. Holguin, ön müzakere aşamasında olunduğuna işaret ederek, sürekli ve doğrudan diyaloğun önemini vurguladı. Holguin, daha önce masaya getirilen çeşitli güven geliştirici önlemler üzerinde mutabakata varılması ve müzakerelerin başlaması için gayretlerin devam edeceğini açıkladı.

Liderlerin bugün toplantıda esas müzakere sürecinin başlamasına yönelik ilerleme yolunu belirlemek amacıyla önerilerini paylaştıklarını bildiren Holguin, daha önce masaya konan güven oluşturucu önlemler listesi üzerindeki çalışmaların gözden geçirildiğini ve iki taraf arasında sağlanan bazı ilerlemelerin ele alındığını belirtti. Holguin, bundan sonraki süreçte, masadaki çeşitli güven artırıcı önlemler üzerinde uzlaşmaya varılması ve müzakerelerin başlaması yönünde çabaların sürdürüleceğini söyledi.

"5+1 bir şimdilik olmayacak"

Holguin, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak 5+1 genişletilmiş gayri resmi görüşmenin şimdilik olmayacağını söyledi. Bir ön müzakere aşamasında olunduğunu belirten Holguin, bunun zeminini hazırlarken bir arada olmak, görüş paylaşmak ve konuşmanın, somut bir sonuç alınmasa bile her zaman iyi olduğunu kaydetti. Holguin, liderler arasında bugün "iyi bir görüşme" yapıldığını sözlerine ekledi.

Yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya ise, bunun liderlere bağlı olduğunu söyleyen Holguin, güven arttırıcı önlemler konusunda sonuç elde edilmesine ihtiyaç olduğunu belirtti. Bu kapsamda "biraz daha beklendiğini" ifade eden Holguin, liderlerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Süreç dinamik"

Görüşmenin sonuçlarından hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulan Holguin, "Hayır, hayal kırıklığına uğramadım. Süreç dinamik. Yavaş ama devam ediyoruz" dedi. Holguin, bir gün önce yaptığı "ilerleme çağrısına" liderlerin karşılık verip vermediği sorusuna ise, "Bence bu yoldalar. Ancak henüz değil" ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamasında yer alan "Bazı ilerlemeler sağlandığı" yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine ise Holguin, hellim ve seyrüsefer konularını örnek gösterdi; bu konuların bir ay içinde ele alınacağını dile getirdi. Holguin, ayrıntıları tek tek saymak istemediğini ancak "biraz daha çalışılması" gerektiğini vurguladı.

"Gelecek ay 5+1'i unutmalı mıyız?" sorusu üzerine ise Holguin, "Şimdilik olmayacak" yanıtını verdi. - LEFKOŞA