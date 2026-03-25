KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'ı kabul etti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dün geldiği KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Akar, sabah saatlerinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede ayrıca karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Akar, KKTC temasları kapsamında bugün KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler'i ziyaret edecek. Akar ve Öztürkler görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Akar, ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile görüşecek. Akar, ardından Üstel'in onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından kabul edilecek olan Akar, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Muharip Dernek Temsilcileri ile bir araya gelecek. Boğaz Şehitliği'ni ziyaret edecek olan Akar, temaslarını yarın da sürdürecek. - LEFKOŞA

