KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis 27 Ekim'de görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, 27 Ekim'de bir araya gelecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasındaki görüşmeler devam ediyor. İki lider, 27 Ekim Salı günü saat 09.00'da ara bölgede bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek. Erhürman ve Hristodulidis, ikili görüşmenin ardından saat 10.00 ile 11.30 arasında Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplumla İstişare Mekanizması'nın Yönlendirme Komitesi temsilcileriyle bir araya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı