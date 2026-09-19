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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi temaslarda bulunmak üzere adada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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