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TCG Alemdar yarın Girne'de, kayıp 20 kişi aranacak

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar’ın yarın Girne’ye gelerek gemi faciasında kaybolan 20 kişinin bulunmasına yönelik arama faaliyetlerine destek vereceğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın yarın Girne'ye gelerek gemi faciasında kaybolan 20 kişinin bulunmasına yönelik arama faaliyetlerine destek vereceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı'nda bekleyişlerini sürdüren kayıp yakınlarıyla bir araya gelerek arama-kurtarma çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Gemi faciasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmalarının son derece hassas yürütüldüğünü ve bu nedenle zaman alabileceğini belirten Erhürman, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın bugün çalışmalara başladığını, ikinci gemi TCG Alemdar'ın ise yarın Girne açıklarında olacağını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı, "İnşallah bugün belli bir noktada size bilgi verebileceğiz. Bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle çalışmalar devam edecek" diye konuştu.

"20 kişi kayıp, 8 kişi hayatını kaybetti"

Faciaya ilişkin son rakamları paylaşan Erhürman, kayıp yakınlarına seslenerek, "Acınızı yüreğimde hissediyorum. Bu anlatılabilir bir acı değil" dedi. Erhürman, kayıp yakınlarının gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirileceğini ifade etti.

"Bütün konsantrasyonumuz batığa ulaşmak"

Arama çalışmalarında önceliğin denizin derinliklerindeki batığa ulaşmak olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, "Şu anda bütün konsantrasyonumuz derindeki batığa ulaşmak ve oradan ulaşabileceğimiz her şeyi su yüzüne çıkarmak" diye konuştu. TCG Işın'ın batığa yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erhürman, yürütülen operasyonun hassasiyeti nedeniyle çalışmaların zaman alabileceğine dikkati çekti.

Yargı, idari ve teknik süreçler devam ediyor

Facianın ardından başlatılan soruşturma sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, yargı sürecinin hızlı şekilde devam ettiğini, olayın idari ve teknik boyutlarına ilişkin incelemelerin de sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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