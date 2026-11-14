KKTC Başbakanı Üstel: "Kıbrıs Türk halkının devleti vardır, Cumhuriyeti vardır, egemenliği tartışma konusu değildir"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet'in 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kıbrıs Türk halkının devleti vardır, Cumhuriyeti vardır, egemenliği tartışma konusu değildir" ifadelerini kullanarak egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm politikasından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden ve bağımsız devletinden taviz vermeyeceğini vurguladı. Üstel, "Kıbrıs Türk halkının devleti vardır, Cumhuriyeti vardır, egemenliği tartışma konusu değildir" mesajını verdi. KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur, onur ve geleceğe duyulan sarsılmaz inançla kutladıklarını belirten Üstel, Cumhuriyet'in Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünden, egemenliğinden ve kendi geleceğini belirleme iradesinden vazgeçmeyeceğinin en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının yıllarca baskılara ve zorluklara rağmen varoluş mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Üstel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bize kimsenin lütfu değil, halkımızın mücadeleyle, fedakarlıkla ve ödediği ağır bedellerle kazandığı en büyük eseridir" dedi.

"Bu adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunmaktadır"

Kıbrıs meselesinde artık görmezden gelinemeyecek gerçeklerin bulunduğunu belirten Üstel, "Bu adada iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliğinin tutumunu eleştiren Üstel, Rum tarafının maksimalist taleplerinin, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul etmemesinin ve adanın zenginliklerini adil biçimde paylaşmaktan uzak yaklaşımının federasyon temelindeki müzakerelerin neden sonuçsuz kaldığını ortaya koyduğunu belirtti. "Kıbrıs Türk halkını azınlık statüsüne mahkum etmeyi hedefleyen hiçbir anlayışın parçası olmayacağız" diyen Üstel, Türkiye ile birlikte savundukları egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devletli çözüm vizyonunun en gerçekçi ve sürdürülebilir yol olduğunu vurguladı.

"Devletimizin geleceği başkalarının vereceği izne bağlı değildir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı KKTC'nin tanınması çağrılarına dikkat çeken Üstel, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki devletli çözüme verdiği destek ile Türk dünyasıyla gelişen ilişkilerin Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde yalnız olmadığını gösterdiğini ifade etti. Üstel, "Bizim devletimizin geleceği, başkalarının vereceği izne değil, Kıbrıs Türk halkının iradesine dayanır" dedi. Türkiye'nin sarsılmaz desteği, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve milli birlik ruhuyla KKTC'nin her geçen gün güçlendiğini belirten Üstel, egemenlik haklarından geri adım atılmayacağını kaydetti.

"Hiçbir baskı bizi egemenliğimizden vazgeçiremez"

Hükümet olarak Cumhuriyet'i ekonomik, sosyal ve kurumsal açıdan güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Üstel, Türkiye ile yürütülen iş birliği kapsamında ulaştırma, sağlık, eğitim, enerji, tarım ve turizm alanlarında yatırımların hayata geçirildiğini belirtti. Yıllardır bekleyen reformları başlattıklarını ve yarım kalan projeleri tamamladıklarını kaydeden Üstel, gençlere daha güçlü bir gelecek, ailelere daha yüksek refah ve ülkeye daha sağlam bir ekonomik yapı kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Üstel, "Bizim siyasetimizin merkezinde istikrar, icraat ve halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirme kararlılığı vardır" ifadelerini kullanarak, "Hiçbir engel bizi hedeflerimizden uzaklaştıramaz. Hiçbir baskı bizi egemenliğimizden vazgeçiremez. Hiçbir zorluk bizi Cumhuriyetimizi büyütme mücadelemizden alıkoyamaz" ifadelerini kullandı.

"Bu Cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır"

KKTC'nin kuruluşunda emeği bulunanları da anan Üstel, Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Üstel, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Kıbrıs Türk halkı vardır. Kıbrıs Türk halkının devleti vardır. Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyeti vardır. Ve bu Cumhuriyet, Anavatan Türkiye ile omuz omuza, daha ileriye yürüyerek sonsuza kadar yaşayacaktır!"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı