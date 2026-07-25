KKTC Başbakanı Üstel: "İki devletli çözüm vizyonuna Türkiye’nin desteği, ortak duruşumuzun göstergesi"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmede ortaya koyduğu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Türkiye'nin iki devletli çözüm vizyonuna verdiği desteğin KKTC'nin yürüttüğü siyasete verilen güçlü desteğin somut göstergesi olduğunu ifade etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başbakan Üstel, Bakan Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesinde çözümün ancak Ada'daki mevcut gerçekler temelinde ve iki devletin yan yana var olacağı bir anlayışla mümkün olacağını vurgulamasının önemine işaret etti. Fidan'ın Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir yaklaşımın çözüme hizmet etmeyeceği yönündeki değerlendirmesinin yalnızca Türkiye'nin değil, Kıbrıs Türk halkının da değişmez iradesini yansıttığını kaydeden Üstel, bu ilkelerden taviz verilmeyeceğini belirtti.

Yeni sürecin başlayabilmesi için ön şart

Kıbrıs Türk halkının 1960 yılında kurulan ortak cumhuriyetin eşit kurucu ortağı olduğunu hatırlatan Üstel, bu tarihi ve hukuki gerçeğin göz ardı edilerek Kıbrıs Türklerini azınlık statüsüne indirgemeyi hedefleyen hiçbir yaklaşımın kabul edilmeyeceğini vurguladı. Üstel, Kıbrıs'ta yeni ve kalıcı bir sürecin başlayabilmesi için ön şartın, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde uluslararası topluma da çağrıda bulunan Üstel, yarım asrı aşkın süredir sonuç vermeyen federasyon modelleri yerine Ada'daki siyasi ve fiili gerçekleri esas alan yeni bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini belirtti. Üstel, gerçekçi, adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak iki tarafın eşit statüsünü temel alan, karşılıklı saygıya dayalı iki devletli iş birliği modeliyle mümkün olacağını kaydetti.

Başbakan Üstel açıklamasında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. KKTC hükümeti olarak anavatan Türkiye ile tam uyum ve kararlılık içerisinde hareket etmeyi sürdüreceklerini belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, devleti ve geleceğini korumaya, milli davayı her platformda savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı