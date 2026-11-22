Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs'ta birbirine komşu iki ayrı devlet bulunduğunu vurgulayarak, "Federasyon rüyası görenlere asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 6 Aralık'ta yapılacak seçimler kapsamında düzenlenen "Girne Vizyon Lansmanı" programında konuştu. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet bulunduğunu ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini belirten Üstel, Kıbrıs Türk halkının kendi devletinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini ifade etti. Federasyon temelindeki çözüm arayışlarını eleştiren Üstel, Kıbrıs meselesinde federasyon modelinin gerçekçi olmadığını söyledi. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) KKTC'nin varlığına inanmadığı gerekçesiyle eleştiren Ünal Üstel, Kıbrıs'ta iki ayrı devlet bulunduğunun görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Üstel, "Hedefimiz, KKTC'yi daha ileriye taşımak. Ülkemiz için onlar konuşuyor, bizler proje üretiyoruz. Federasyon rüyası görenlere bu salondakiler izin vermeyecek. Bizler buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

KKTC'nin geleceğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Üstel, hükümet olarak ülkeyi daha ileriye taşımayı amaçladıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının 1955-1974 yılları arasında yaşadığı mücadele dönemine de değinen Üstel, Rum baskılarına rağmen Türk bayrağından vazgeçilmediğini vurguladı. Üstel, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen milli kimliğini ve bayrağını koruduğunu belirterek, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların önemine dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC bayraklarının sonsuza kadar dalgalanması için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının kendi devletine sahip çıkmayı sürdüreceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı