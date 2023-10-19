Kızılcahamam Belediyesi Muhtarlar Günü'nü kutladı
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Kızılcahamam Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenledi. Belediye Başkanı Süleyman Acar, programda yaptıkları hizmetleri anlatarak muhtarların gününü kutladı.
Kızılcahamam Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Belediye Başkanı Süleyman Acar, programın açılışındaki konuşmasında, 4,5 yılda Kızılcahamam'da 109 mahallelerine yaptıklarını hizmetleri anlatarak, katılımcıların Muhtarlar Günü'nü kutladı.
Programa AK Parti Ankara milletvekilleri Kurtcan Çelebi ve Osman Gökçek, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ile muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Politika