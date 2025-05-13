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Kızı dağa kaçırılan Vanlı anne: "Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu"

Kızı dağa kaçırılan Vanlı anne:
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Kızı dağa kaçırılan Vanlı anne: "Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu" Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetine katılan Nazlı Sancar, "Umudumuz arttı.

Kızı dağa kaçırılan Vanlı anne: "Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu"

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Şeyma için evlat nöbetine katılan Nazlı Sancar, "Umudumuz arttı. Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu" dedi.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerle birlikte 101 haftadır DEM Parti Van İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Nazlı Sancar, PKK'nın fesih kararının ardından açıklamalarda bulundu. Bu sürecin annelerin gözyaşlarının son bulması ve çocuklarına kavuşmaları anlamına geldiğini belirten Sancar, silahların bırakılmasının, evlatlarına kavuşma yolunun açıldığını ifade etti.

İHA muhabirine konuşan Vanlı anne Nazlı Sancar, evlatlarının dönmesiyle ilgili umutlarının arttığını ve büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. Anneler olarak yıllardır verdikleri mücadelenin karşılık bulduğunu dile getiren Sancar, "Yüreği yanan annelerin duaları kabul oldu. Çok umutluyuz, çok sevinçliyiz. Silahların bırakılması, evlatlarımıza kavuşacağımız anlamına geliyor. Sabah saatlerinden beri 'gözün aydın' mesajları alıyorum. Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" diye konuştu.

"Barışın kokusu çok güzel"

Sürecin olumlu ilerlediğini vurgulayan Sancar, "Hepimiz dört gözle evlatlarımızı bekliyoruz. İnşallah onları kucaklayacağız. Bizlere 'anne' diyecekler. Bu hasret ve gözyaşları sona erecek. Artık şehit haberi duymak istemiyoruz. Anneler artık ağlamasın. Yeter, 'edi bese' diyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızı kucaklamak istiyoruz"

Yıllardır evlat hasreti çektiklerini belirten Sancar, devlet yetkililerine de bir çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız döndüklerinde, onları cezaevine atmasınlar. Ellerini kelepçelemeden bizlere teslim etsinler. Bu çocukları okumak için değil, savaşmaları için götürdüler. 8 ila 14 yaş aralığındaki çocuklar silah altına alındı. Bu nedenle döndüklerinde onları ceza yerine ailelerine teslim etsinler. Biz sadece çocuklarımızı kucaklamak istiyoruz."

(YLM-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Politika
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