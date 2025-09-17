Haberler

Kıyasıya bir yarış var: İşte liderlerin masasındaki son seçim anketi

GENAR Araştırma'nın son anketine göre; AK Parti yüzde 33,9 ile birinci, CHP yüzde 32,2 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti %9,9, MHP %8,5, İYİ Parti ise %5,2 oy oranı elde etti.

Erken seçim tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki "birinci parti" polemiği de dikkat çekiyor. Bu ortamda açıklanan son anket sonuçları, kamuoyunun merakını artırdı.

AK PARTİ YÜZDE 33,9 İLE BİRİNCİ

Genar Araştırma'nın yayımladığı Türkiye Raporu 2025 sonuçlarına göre, birinci parti pozisyonunda değişiklik olmadı. Ankette AK Parti yüzde 33,9 ile ilk sırada yer aldı.

CHP İKİNCİ SIRADA

AK Parti'yi yüzde 32,2 oy oranıyla CHP takip etti. İki parti arasındaki fark ise yaklaşık 1,7 puan olarak kaydedildi. GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, sonuçları sosyal medya hesabından "Birinci parti pozisyonu değişmedi" sözleriyle duyurdu.

DİĞER PARTİLERİN ORANLARI

Anketin diğer sonuçları şöyle sıralandı:

  • Dem Parti : %9,9
  • MHP: %8,5
  • İyi Parti : %5,2
  • Zafer Partisi: %3,6
  • Yeniden Refah Partisi: %2,2
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,3
  • Saadet Partisi: %1,0
  • Anahtar Parti: %0,9
  • BBP: %0,6
  • Diğer: %0,7
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı

Öldürülen uzman çavuşun yayıncı olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (42)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

AKP'nin bu kadar oy alamaz

Yorum Beğen286
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Gerçeklerden uzak, yorum yapmaya değmez, sadece gülünüp geçilecek bir masa başı anket...sizlerde gülüp geçiniz..

Yorum Beğen207
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

''GENAR Araştırma Danışmanlık Eğitim Başkanı Sayın İhsan AKTAŞ 106. Dönem Kaymakamlık Kursunda Konferans Verdi.'' bu basından alınmıştır.. Adam hükümete iş yapıyor bu kadar rezil bir ülkede yaşıyoruz. laik chp reizilse akp daha rezildir...... ihsan aktaş her akşam AKP medyasında akp yi reisi göklere uçuruyor

yanıt60
yanıt25
Haber YorumlarıShef :

%69 ile alacağız denildiğinde inanıyordunuz ama )))

yanıt21
yanıt9
Haber YorumlarıArif İnanç:

Türkiye'mizin gerçeklerine gülünüp geçilemez! Yüz kere yazdım yine yazacağım. Bu seçim o diğer seçimler gibi olmayacak. Mehmet Şimşek 2023 de emekli ve asgari ücretli, şimdi de memur ve işçi ler ile hükümeyi karşı karşıya getirmiştir; bunun ceremesini HÜKÜMET çekecek haliyle. İşte ontüzfen SEÇİME 3 KALA KİMSE ORTAYA ÇIKIP DA EKONOMİ ANCAK DÜZELİYOR VS VS DİYEREK EMEKLİ MAAŞINI 60 BİN YAPTIM DA DESE İŞ İŞTEN GEÇİP İNSANLAR PERİŞAN OLDUKDAN SONRA OY % ? HESABI OLMAZ. BU SEÇİM O SEÇİM OLMAYACAK.

yanıt15
yanıt3
Haber YorumlarıGerçek:

İstediğiniz kadar Erdoğan'ı yüksek gösterin isterseniz %100 gösterin bu saatten sonra her şey sizin günahınız. Bu millet onların gerçek yüzünü gördü yalan haberlerle bu insanları kandıramazsınız AKP bitmiştir Erdoğan bitmiştir

Yorum Beğen167
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer:

akp genel merkezinde mi yapılmış ??

Yorum Beğen158
Yorum Beğenme45
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgöksel olgun:

silivride yapılmıştır

yanıt1
yanıt4
Haber Yorumlarıali tartan:

Onu ancak siz yaparsınız her gün sizin CHP nin 1 nci olduğu anket var ona niye ötmüyorsunuz yalandan birinci olduğunuz hatta 100 senedir birinci olmayı hayal ederek anket yaptığınız

yanıt0
yanıt2
Tüm 42 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
