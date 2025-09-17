Kıyasıya bir yarış var: İşte liderlerin masasındaki son seçim anketi

Erken seçim tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki "birinci parti" polemiği de dikkat çekiyor. Bu ortamda açıklanan son anket sonuçları, kamuoyunun merakını artırdı.

AK PARTİ YÜZDE 33,9 İLE BİRİNCİ

Genar Araştırma'nın yayımladığı Türkiye Raporu 2025 sonuçlarına göre, birinci parti pozisyonunda değişiklik olmadı. Ankette AK Parti yüzde 33,9 ile ilk sırada yer aldı.

CHP İKİNCİ SIRADA

AK Parti'yi yüzde 32,2 oy oranıyla CHP takip etti. İki parti arasındaki fark ise yaklaşık 1,7 puan olarak kaydedildi. GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, sonuçları sosyal medya hesabından "Birinci parti pozisyonu değişmedi" sözleriyle duyurdu.

DİĞER PARTİLERİN ORANLARI

Anketin diğer sonuçları şöyle sıralandı: