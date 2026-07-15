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Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
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Kırşehir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde vatandaşlar Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi; kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının izlenmesinin ardından demokrasi nöbeti tutuldu.

Kırşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında vatandaşlar Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.

Kırşehir Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü, Türk bayrakları eşliğinde Cacabey Meydanı'nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki katılımcılar tarafından canlı olarak izlendi.

Programa; Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Beyazay Şube Başkan Adnan Göçmen sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, 15 Temmuz 2016 gecesinde milletin iradesi ve devletin bekasının hedef alındığını belirterek, "Aziz milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesi, devletimizin bekası ve geleceğimizi hedef alan büyük bir ihanetle karşı karşıya kalmıştır. Devletimizin imkanlarını gasp ederek milletine karşı kullanan FETÖ mensupları anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, ülkemizi karanlığa ve iç savaşa sürüklemeye çalışmıştır. Siyasi görüşü ve hayat tarzı ne olursa olsun milyonlarca insan aynı bayrak altında buluşmuş ve aynı değerler etrafında kenetlenmiştir" dedi.

Program kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Programın sonunda vatandaşlar, 15 Temmuz 2016 gecesinde olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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