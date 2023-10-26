Kırşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
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Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen 'Filistin'deki zulme karşı yürüyüş' etkinliği ile protesto edildi. Yürüyüşe, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte birçok kişi katıldı ve Filistin'e destek sloganları atıldı. Etkinlik, Kırşehir Müftülüğü din görevlisi Mustafa Yayla'nın duasıyla sona erdi.
Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları " Filistin'deki zulme karşı yürüyüş" etkinliği ile protesto edildi.
Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde " Filistin'deki zulme karşı yürüyüş" etkinliği, Ahi Evran Mahallesi'ndeki Türk Büyükleri Parkı'nda başladı.
Türkiye ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail", "Kırşehir uyuma, Filistin'e sahip çık" sloganları attı.
Cacabey Meydanı'nda sona eren yürüyüş, Kırşehir Müftülüğü din görevlisi Mustafa Yayla'nın duasıyla tamamlandı.
Yürüyüşe Kırşehir Ahi Evran Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.