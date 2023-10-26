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Kırşehir'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Kırşehir'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen 'Filistin'deki zulme karşı yürüyüş' etkinliği ile protesto edildi. Yürüyüşe, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte birçok kişi katıldı ve Filistin'e destek sloganları atıldı. Etkinlik, Kırşehir Müftülüğü din görevlisi Mustafa Yayla'nın duasıyla sona erdi.