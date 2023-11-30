Kırşehir'de DEAŞ Üyesi 3 Kişi Yakalandı

KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt içinde sözde 'kadı' olarak görev yapan ve çok sayıda infaz emrini verdiği tespit edilen Irak uyruklu A.J.H. ile yine örgüt içinde sözde asker olarak faaliyet gösteren E.S. ve E.V.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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