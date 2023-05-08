Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde konuştu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cacabey Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Başkan Ekicioğlu, miting sonrası yaptığı açıklamada, "Biz hep birlikte her zaman halkın yanında olacağız ve güzel ülkemize baharı getireceğiz. Akıl, bilgi ve birikimle yönetilecek bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Kırşehir'i nasıl ayağa kaldırdıysak Türkiye'yi de ayağa kaldıracağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Mayıs 2023 Pazar günü saat 12.00'de Cacabey Meydanı'nda Kırşehir halkına seslendi.

Başkan Ekicioğlu, Kemal Kılıçdaroğlunun miting alanından ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir mitingi 14 Mayıs'tan sonra yepyeni bir Türkiye'nin işaretlerini verdi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğitimde marka kent olan ancak son yıllarda uygulanan yanlış eğitim politikaları nedeniyle hem Kırşehir'de hem de ülke genelinde eğitimin sorunlar yaşadığına işaret ederek, bu konuda yeni bir atılım gerçekleştireceklerini ifade etmesi eğitimle gündeme gelen Kırşehir'imiz için de çok önem arz ediyor.

Biz Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi Kırşehir'de ve Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için mücadele ediyoruz. Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Devlet anlayışı da bunu gerektirir. Biz hep birlikte her zaman halkın yanında olacağız ve güzel ülkemize baharı getireceğiz. Akıl, bilgi ve birikimle yönetilecek bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Kırşehir'i nasıl ayağa kaldırdıysak Türkiye'yi de ayağa kaldıracağız."