Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama - Haberler

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Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kırşehir Alperen Ocaklarına yeni atama

Alperen Ocakları Genel Merkez kararıyla Kırşehir'de yeni ocak başkanı ataması yapıldı.

Alperen Ocakları Genel Merkez kararıyla Kırşehir'de yeni ocak başkanı ataması yapıldı.

Kırşehir Alperen Ocakları Eğitim Kültür Vakfı Temsilciliği ögrevine Samet Yeniçeri genel merkez kararıyla atandı. Yeniçeri, Türk- İslam ülküsünü benimsediğini ve Kırşehir'de idealleri uğruna çalışmalar yürüteceklerini söyledi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri, "Kırşehir'de bir çok sivil toplum kuruluşu içerisinde yer aldım. Şehrimizi doğru temsil etmek için merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da önemsediği bir oluşum içerisinde yer almak ve bu göreve layık görülmek beni mutlu kıldı"dedi. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Alperen Ocakları Kırşehir İslam Ocak Politika Haberler

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