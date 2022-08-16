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Kırklareli haberleri! Finlandiya'dan Rusya'ya vize kısıtlaması

Kırklareli haberleri! Finlandiya'dan Rusya'ya vize kısıtlaması

Politika Haberleri

Gelen Kırklareli haberine göre Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın 1 Eylül'den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın 1 Eylül'den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu.

Rusya'dan Avrupa Birliği ülkelerine uçuşların durmasının ardından Finlandiya, AB topraklarına girmek isteyen Rus vatandaşlarının tercih ettiği ülkelerden biri haline gelmişti. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto bugün yaptığı açıklamasında, Finlandiya'nın 1 Eylül'den itibaren Ruslara verilen vize sayısını azaltacağını duyurdu. Açıklamanın devamında, Finlandiya'nın Rusya'daki günlük vize başvuru randevularını günde binden 500'e düşüreceğini ve sadece 100'ünün turistlere tahsis edileceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de Estonya Dışişleri Bakanı Reinsalu, Rus vatandaşlarına Estonya üzerinden aldıkları Schengen vizeleriyle ülkeye girişi yasaklayacaklarını açıklamış ve alınan vizelerin diğer Schengen bölgesi ülkeleri için geçerli olmayı sürdüreceğini söylemişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Finlandiya Rusya Eylül Politika Güncel Haberler

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