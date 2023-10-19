Kırıkkale Valisi Mehmet Makas Muhtarlar Günü'nde İsrail'i kınadı

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Muhtarlar Günü dolayısıyla merkezdeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Makas, " İsrail'in bu terör saldırılarını ve işgali sonlandırması gerektiğini bir kez daha bütün Kırıkkale'miz adına zikretmek istiyorum. Bir an önce uluslararası alanda gereği yapılmalıdır" dedi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla merkezdeki mahalle ve köy muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Makas, Kırıkkale Polisevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edildiğini hatırlattı. Makas, "Bir an önce uluslararası alanda gereği yapılmalı. İsrail'in bu terör saldırılarını ve işgali sonlandırması gerektiğini bir kez daha bütün Kırıkkale'miz adına zikretmek istiyorum. Rabbim tez zamanda başta Filistin toprakları olmak üzere tüm Bilad-ı İslam'ı refaha ve feraha kavuştursun. En büyük dileğimizdir" dedi.

Muhtarlık müessesesinin çok kıymetli bir müessese olduğunu ifade eden Makas, "Aslında mülki idareyle muhtarlarımız aynı görevi yapıyor. Devlet ile millet arasında avukatlık yapıyor. Ama milletin lehine avukatlık yapıyor. Muhtarlık müessesesi de böyle bir müessesedir. Her şey milletimiz için. Bizim devlet politikamızın temelinde 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturu yatıyor. İnsanımızı mutlu ve refah içinde yaşatmadığımız müddetçe yaptığımız idareciliğin, muhtarlığın hiçbir hükmü yok. Önce İnsan! Dolayısıyla insanı yaşatacağız, devletimizi de daim kılacağız" diye konuştu.

Vali Makas, "Vatandaşımız artık patronumuz. Mülki idarenin de, muhtarın da patronu vatandaştır. Vatandaşa kendinizi sevdirdiyseniz derdini dinlediyseniz onun derdiyle hemhal olduysanız siz güçlü idareci, güçlü muhtarsınızdır. Aramızda beş dönem, altı dönem muhtarlık yapan kardeşlerimiz var. Neden yapabiliyor? Neden bu başarıya erişebiliyor? Halkıyla hemhal olunduğu müddetçe bu olur" şeklinde konuştu.

Filistin'de şahadete erenleri rahmetle anan Makas, "Rabbim tez zamanda İslam toprakları başta olmak üzere tüm dünyaya huzuru, adaleti, eşitliği getirsin. Orada zulmedenler her kimse onu hepimiz biliyoruz. Rabbim Kahhar ismiyle onları da kahretsin" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE