Kilis'te PKK Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kilis'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli Ö.Y., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Ö.Y.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Ekipler, Ö.Y.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KİLİS'te sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli Ö.Y., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Ö.Y.'nin sosyal medya hesabından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Ekipler, Ö.Y.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.