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Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınır geçişini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Akçabağlar köyü civarında yapılan operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı ve bir cip ele geçirildi. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.Ç. ise gözaltına alındı.