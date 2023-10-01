Kilis'te 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınır geçişini engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Akçabağlar köyü civarında yapılan operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalandı ve bir cip ele geçirildi. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi M.Ç. ise gözaltına alındı.
Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ile 1. Hudut Alay Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı yollarla sınır geçişinin engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekiplerce merkeze bağlı Akçabağlar köyü civarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, bir cip ele geçirildi.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.