Kilis'te 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattında yapılan keşif ve devriye faaliyetleri sırasında yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen 4 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile 1. Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, sınır hattında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri sırasında Çangallı köyü yakınlarında yasa dışı yollarla ülkeye girdiğini tespit ettiği Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.