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Kilis politika haberi: Kilis heyeti, Bakan Kirişci ile bir araya geldi

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Kilis politika haberi: Kilis heyeti, Bakan Kirişci ile bir araya geldi

Gelen Kilis haberlerine göre Kilis protokolü, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelerek, yatırımları ele aldı.

Kilis protokolü, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile bir araya gelerek, yatırımları ele aldı.

Vali Recep Soytürk, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıh Mehmet Yalçın, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ve Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat'tan oluşan Kilis heyeti, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil ile bir araya gelerek yatırımları ele aldılar.

Kilis heyeti, "Musabeyli Barajı sulama kanalı ihalesi yapılmış, yapımı için talimat verilmesi, Seve Barajı sulama kanallarının yapılması, Atık su arıtmanın sulama kanallarının yapılması, Aşağı Afrin Barajının yatırım programına alınması, Tohum desteği, Kilis keçisi üretim istasyonu kurulması, Kilis'in İPART programına alınması, Kesimhane izin belgesinin onaylanması, üzüm fiyatının iyileştirilmesi" taleplerini ilettiler

Kilis heyetinin taleplerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin tam destek verdiği bildirildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Politika

Bekir Pakdemirli Hüseyin Polat Vahit Kirişci Kilis Politika Haberler

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