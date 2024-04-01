Kilis Belediye Başkanlığını CHP adayı Hakan Bilecen kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakan Bilecen 22 bin 16, AK Parti adayı Reşit Polat 14 bin 363 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 94,69 )

Bilecen'in öz geçmişi

Hakan Bilecen, 1987 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kilis'te, yükseköğrenimini Ankara'da tamamlayan Bilecen, ihtisasını ceza hukuku alanında yaparak 10 yılı aşkın süre avukatlık yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütünde görev alan Bilecen, Kilis Barosunun yönetiminde 5 yıl başkanvekilliği, saymanlık gibi görevler üstlendi.

İngilizce ve Arapça bilen Bilecen, evli ve iki çocuk babasıdır.