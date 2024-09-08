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Kılıçlı yemin töreni sonrası bölük komutanı TSK'dan istifa etti

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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreninin yankıları sürerken Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin TSK'dan istifa ettiği ve gerekçe olarak "Zaten istifa edecektim" dediği iddia edildi.

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Büyük tartışma yaratan tören görüntülerinin ardından Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifa ettiği iddia edildi.

TÖREN GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ardından siyasetin gündeminde de geniş yer bulmuştu. Rutin dışı gerçekleşen bu yeminin görüntüleri, "askeri vesayet" tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştı.

MSB İNCELEME BAŞLATTI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soru üzerine, "Olay her yönüyle incelenmektedir. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Konuyla ilgili tepkisi merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" ifadelerini kullandı.

BÖLÜK KOMUTANI BİNBAŞI İSTİFA ETTİ

Geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından gazeteci Nedim Şener yeni bir iddiada bulundu. Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) istifa ettiğini ve istifasını "Zaten istifa edecektim" diyerek gerekçelendirdiğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (7)

murat yıldırım:

Üniversite mezuniyetlerinde kep atılırken “bu kepleri kime atıyorsunuz diye soruldu mu” sadece mezuniyet sevinci yaşayan teymenlere yapılan bu büyük bir haksılık .. teymenlerin emeği ve ekmeğiyle oynanmasın yazık günah bu gençlere

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Muhammet Ülker:

kıyamete kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk. bundan rahatsız olan bi allahın kulu malesef şöyle karşıma bi çıkmadı

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ZANDAR :

Tayyip'in askerleriyiz diye bağırsalardı ne olurdu? Çok merak ediyorum. Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı niye bu kadar zorlarına gidiyor ki? Rodolfo Graziani'nin askerleriyiz diye mi bağıracaklardı?

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