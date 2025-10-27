Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan davasının reddedilmesi sonrası "yeni parti kuracak" iddialarına "Tümüyle palavra" dedi. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler de partiyi bırakmayacaklarını aksine daha da sahip çıkacaklarını söyleyerek "Siyasete devam etme planımız yok" ifadelerini kullandı.
- Kemal Kılıçdaroğlu, yeni parti kuracağı iddialarını "tümüyle palavra" olarak nitelendirdi.
- Bülent Kuşoğlu, yeni parti söylentilerinin doğru olmadığını ifade etti.
- Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu'nun siyasete devam etme planı bulunmuyor.
- Mutlak butlan kararı verilmiş olsaydı Kılıçdaroğlu'nun bir dönem çalışma yapacağı belirtildi.
- Kılıçdaroğlu ve Kuşoğlu entelektüel çalışmalara devam edecek.
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali isteminin reddedilmesinin ardından önceki dönem Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ona yakın CHP'lilerin yeni parti kuracağı iddia edilmişti.
"TÜMÜYLE PALAVRA"
Yeni parti iddialarına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kısa ve net yanıt geldi. Nefes yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddiaya "Tümüyle palavra" yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden eski CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da yeni parti söylentilerinin doğru olmadığını belirterek, "Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden fazla sahip çıkmak gerekiyor. Hem içeriden hem dışarıdan yaşanan sıkıntıları görüyoruz ve partiye daha çok sahip çıkma zamanı olduğunu düşünüyoruz." dedi.
"SİYASET İDDİAMIZ YOK"
Kuşoğlu, mahkeme şayet 'mutlak butlan' kararı vermiş olsaydı eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi kabul edeceğini şu sözlerle söyledi:
Siyasete devam etme planımız yok. Kemal Bey'in de yok. Mutlak butlan söz konusu olsaydı bir dönem çalışma yapacaktı. Siyaset iddiamız yok. Entelektüel çalışmalar sürecek. Dünyanın da değişim dönemindeyiz ve herkesin bir şeyler yapması gerekiyor.