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Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
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Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki yasak aşk iddiaları hakkında sessizliğini bozan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan ve her iki tarafında yalanladığı yasak aşk iddialara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu.

"BEYLER KENDİNİZE GELİN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımla hem kamuoyuna hem de partisine seslenen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun. Beyler, kendinize gelin… Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin! Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

"SİSTEMATİK BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

"BU ALÇAK OPERASYONU TERTİPLEYENLERİ..."

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan'ın taktiğidir. Benim yakın çevrem bilir ki, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum. Kadınlarımızı koruyacağız, Evlatlarımıza siper olacağız, Gençlerimize sahip çıkacağız, Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız. Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi; 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş' dahi olsa 'Muhtaç olduğumuz kudretin'' nerde olduğunu biliyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Gülşah Durbay Özgür Özel Politika Gündem

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