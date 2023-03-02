6'lı Masa toplantısının ardından Ankara'da hareketli dakikalar! Kılıçdaroğlu ve Akşener kurmaylarını topladı

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını 6 Mart'ta kamuoyuyla paylaşacağını duyurmasının ardından Ankara'da hareketlilik başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapmak için parti genel merkezinde bir araya geldi. İki liderin, 6'lı Masa toplantısında alınan kararları kurmaylarına sunup son kararlarını vermesi bekleniyor.

Millet İttifakı paydaşlarının oluşturduğu 6'lı Masa, 12. toplantısını Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 6 saat sürerken, zirvenin ardından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayının 6 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

6 MART'TA CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLANACAK

Açıklamada, "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

MUHALEFET CEPHESİNDE HAREKETLİ SAATLER

Toplantının ardından Ankara'da muhalefet cephesinde hareketli saatler yaşanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partilerinin genel merkezlerine geçti.

LİDERLER, KURMAYLARIYLA GÖRÜŞÜYOR

Kılıçdaroğlu ve Akşener, kurmayları ve partilerinin yetkili kurulları ile durum değerlendirmesi yapmak için bir araya geldi.