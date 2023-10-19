Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Uzun'u kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun'u kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Salih Uzun ile Türk Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Serap Yazıcı Özbudun ve Aydın Sezer ile parti genel merkezindeki makamında görüştüğü belirtildi.