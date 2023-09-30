Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kızının nikah törenine katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tunç Soyer ile Neptün Soyer'in kızı Duygu Soyer, yaşamını mimar Çağan İzgi ile birleştirdi.

Güzelbahçe Olivelo Yaşayan Park'taki nikah töreninde çiftin şahitliklerini CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Defne Soyer ve Yağız İzgi yaptı.

Nikahı Tunç Soyer kıydı, törende Hüsnü Şenlendirici sahne aldı.

Nikah töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Böylesine güzel bir düğünde sizlerle bir arada olmak benim için çok önemli. Sizlere güzel torunlar verecekler, sakın ola ki o torunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmasınlar. Arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da unutmayın." tavsiyesinde bulunduktan sonra nikah cüzdanını Duygu Soyer'e teslim etti.

Tunç Soyer de doğumla ölüm arasındaki yolculukta en önemli dönüm noktasının evlilik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Duygu ve Çağan'ın hayatlarının bu tarihi anında bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. 14,5 yıldır sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevim boyunca kim bilir kaç defa nikah akdi gerçekleştirmişimdir. Ancak sadece belediye başkanı olarak değil bir baba bir kayınpeder olarak o imzayı atacağım. Her evlilikte bir tavsiyem var. Asla birbirinizi değiştirmeye çalışmayın. Bütün ömrünüz aynı bu akşamki gibi doğayla iç içe, sağlık, mutlulukla geçsin. Yalnızca sizin için değil gelecekteki yavrularınız için de umarım huzurlu, güler yüzlü bir evlilik olsun."