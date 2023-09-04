Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümünde Atatürk'ü anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milli kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" mesajını paylaştı.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 104'üncü yıldönümü. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Eylül 1919 ile 11 Eylül 1919 tarihleri arasında yapılan Sivas Kongresi'nin yıldönümüne ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Milli kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararların alındığı, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümünde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."