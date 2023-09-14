Kılıçdaroğlu: Sivas Katliamı davasının zaman aşımı kararı adalet değil suç ortaklığıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı davasının zaman aşımından düşürülmesi kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, insanlık suçunun zaman aşımı olmadığını belirterek, bu kararın adalet için değil suç ortaklığı olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Katliamı davasının zaman aşımından düşürülmesi kararına ilişkin; "İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır" dedi.

Sivas Katliamı'na ilişkin firari üç sanık hakkında süren davanın bugünkü duruşmasında mahkeme, davanın zaman aşımından düşmesine hükmetti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"İnsanlık suçunun zaman aşımı olmaz. Bu karar adalet için Türk Milleti adına değil, tek bir kişinin isteği doğrultusunda verilmiştir. Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır."