Kılıçdaroğlu Şero'ya söz verdi: İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 yıl önce CHP Genel Merkezi'nde doğan ve yıllar içinde partinin maskotu haline gelen kedi Şero ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı "Bugün kendisine söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım" ifadesiyle paylaştı.

18 yıl önce Ankara'daki CHP Genel Merkez binasının inşaatında doğan kedi Şero, zaman içinde CHP Genel Merkezi'nin maskotu haline geldi. Geçtiğimiz sene sağlık durumu kötüleşip hastaneye kaldırılan Şero, uzun süreli tedavinin ardından sağlığına kavuşup CHP Genel Merkezi'ne geri dönmüştü.

ŞERO İLE BİRLİKTE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Parti görevlilerinin ismini 'Kötü kedi Şerafettin' tiplemesinden esinlenerek koydukları Şero ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu not olarak şu ifadeleri kullandı; "Şero ile bir araya geldik. 2005 yılında dünyaya gelen Şero'yu halkımız 'sosyal demokrat kedi' olarak tanıdı. Bilirsiniz, kediler mekanı sahiplenir. Ve bir kedinin gözünde her şey kediye aittir. Burayı da en çok sahiplenen Şero'dur.

"BAZEN TV'DE YANIMIZDA BOY GÖSTERİR, BAZEN TOPLANTIMIZI BÖLER"

Kapılar ona hep açıktır. Malum kediler kapalı kapıları sevmez. O istediği yere girer çıkar; sonsuz bir seyahat özgürlüğüne sahiptir. İstediği yerde dolaşır, istediği yerde dinlenir, istediği yerde uzanır. Canı ne isterse onu yapar. Bazen TV'de yanımızda boy gösterir, bazen toplantımızı böler. Hep de dikkatleri üzerine çeker.

"ŞERO BİR SİYASET ERBABINA DÖNÜŞTÜ"

Kediler zaten bilge canlılar. Şero da artık gel git, bir siyaset erbabına dönüştü. Bugün de ona son çalışmalarımızı anlattım. Şero'ya bugün bir de söz verdim. İktidara gelince yaş mamayı lüks olmaktan çıkaracağım. Yolda beraber yürüdüklerimizi, herkesi, gencini yaşlısını kedisini çiçeğini böceğini yürekten seveceğiz. Çünkü şefkat erdemdir."