Kılıçdaroğlu, selin vurduğu Şanlıurfa'da basın açıklaması yaparken yuhalandı

Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu ile birlikte selin vurduğu Şanlıurfa'ya giden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaptığı sırada hükümeti eleştirirken kalabalık arasından yükselen bir ses "Burası siyaset yeri değil, acımız var ya" diye bağırdı. Daha sonra kalabalık arasındaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile birlikte selin vurduğu Şanlıurfa'ya gitti. Kılıçdaroğlu, burada basın açıklaması yaptığı sırada hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

KILIÇDAROĞLU'NU YUHALADILAR

Kılıçdaroğlu konuşması sırasında hükümeti eleştirince kalabalık arasından bir kişi "Burası siyaset yeri değil, acımız var ya" diye tepki gösterdi. Daha sonra kalabalık arasındaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da hiç kimse kendisini yalnız hissetmesin. Biz buraya Millet İttifakı'nın genel başkanları olarak değil sadece, biz buraya mayıs ayında kurulacak olan hükümetin temsilcileri olarak geldik. Ağır sorunların faturalarını sade vatandaş ödüyor biliyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybetti, şikayetler var onları da dinliyoruz.

"BU NASIL BİR YÖNETİM ANLAYIŞI"

Eğer bir ülke iyi yönetilirse afetlere karşı dirençli kentler oluşur. Dirençli kentler yaratmak zorundasınız. Bunları yapmazsanız bu ülkeyi neden yönetiyorsunuz, nasıl yönetiyorsunuz. Şurada az önce gördük alt geçit yapmışlar, bir pompayı getirmek için suyu boşaltmak için saatlerce beklenir mi? Bu nasıl bir yönetim anlayışı.

"BUNLARIN TAMAMINI ÇÖZECEĞİZ"

Bütün bunların hepsini çözeceğiz. Kimse karamsarlığa düşmesin. Yeni bir anlayışla, zihniyeti tamamen değiştirerek... Kim görevini yapıyorsa başımızın üstünde ama kim görevini yapmayıp da ölümlere yol açan olaylara ortam hazırlıyorsa kimse kusura bakmasın ona da güle güle demek zorundayız. Hepimiz gelişmelerin farkındayız. Ne olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse bütün bu sorunların hepsini bir araya gelip çözeceğiz. Ülkenin sorunların gayet iyi biliyoruz, kentlerin iyi yönetilmediğini de iyi biliyoruz. Bunların tamamını akılla, bilgiyle çözmek mümkün. Elin oğlu çözüyor biz niye çözemiyoruz."