Kılıçdaroğlu, Bülent Arınç'ın "seçimleri erteleme" çağrısı sonrası iktidara böyle yüklendi: Aklınızdan bile geçirmeyin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, deprem sonrası ilk olarak Bülent Arıınç'ın gündeme getirdiği seçimlerin ertelenmesi ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Seçimi ertelemeye çalışıyorlar. Halkıma sesleniyorum seçimler zamanında olacak. Söylüyorum aklınızdan bile geçirmeyin. YSK böyle bir talebi dile getirirse demokrasiye darbe talebi olur" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde hissedilen meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından olan Bülent Arınç, 14 Mayıs olarak işaret edilen ve en geç 2023 Haziran ayında yapılması gereken seçimlerle ilgili dikkat çeken bir çıkışta bulunmuştu. Yazılı açıklamasında Arınç, seçmen kütüklerinin geçersizleştiğini ve seçim yapmanın hukuken ve fiilen imkansız hale geldiğini öne sürerek, seçimlerin 2024 Yerel Seçimleriyle birleştirilmesi veya seçimlerin Kasım 2023'e ertelenmesi önerisinde bulundu.

"SEÇİMİ ERTELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçimi ertelemeye çalışıyorlar. Halkıma sesleniyorum seçimler zamanında olacak. Yasalar ve yasaların oluşturduğu kurumlar çok iyi bilsin seçimler zamanında olacak. Madde çok açık. TBMM'de de YSK'da da seçim erteleme diye bir şey yoktur.

"YSK, BUNU YAPARSA DEMOKRASİYE DARBE OLUR"

Söylüyorum aklınızdan bile geçirmeyin. YSK böyle bir talebi dile getirirse demokrasiye darbe talebi olur. Erdoğan bu ülke sana tam 20 yıl verdi, artık bu saatten sonra 1 yıl değil 1 saat bile veremez." dedi.

AK PARTİ: SEÇİMLİ İLGİLİ KONUŞMAYI YANLIŞ BULUYORUZ

Konuyla ilgili dün akşam AK Parti adına açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik ise "Canlarımızı enkazdan kurtarmanın derdindeyiz. Seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmayı çok yanlış buluruz." demişti.